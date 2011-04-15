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12/12/2018
13:26

Минкомсвязь России и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в области электронного правительства

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и министр, заведующий канцелярией Правительства Социалистической Республики Вьетнам Май Тиен Зунг подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области развития электронного правительства. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

Подписание состоялось в ходе визита вьетнамской делегации в РФ.

Меморандум предусматривает сотрудничество в реализации программ и проектов по внедрению и использованию технологий электронного правительства, развитии компетенций в области электронного правительства посредством обмена опытом и передовой практикой, обмене специалистами и экспертами и проведению совместных исследований, оказании консультационных услуг и технического содействия в развитии технологий электронного правительства, разработке и совершенствовании законодательства в области электронного правительства. Стороны также договорились проводить совместные мероприятия по вопросам развития электронного правительства.

Напомним, в ходе недавнего визита российской делегации во Вьетнам, которую возглавил председатель Правительства Дмитрий Медведев, Минкомсвязи России было дано поручение усилить взаимодействие с Вьетнамом в области ИКТ.

"AK&M" от 12.12.2018
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