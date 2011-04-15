Госдума приняла закон, продлевающий срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 12 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (статьи 31.8 и 32.2) "О возможности восстановления 20-дневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа". Об этом говорится в сообщении ГД.



Поправки были внесены Правительством РФ.

Законом устанавливается, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением лицу, привлечённому к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом или должностным лицом, вынесшими это постановление, по ходатайству лица, привлечённого к административной ответственности.



Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, данные поправки призваны "восстановить справедливость в отношении российских автолюбителей. Их цель - дать возможность гражданам заплатить 50% от штрафа не только в течение 20 дней с момента вынесения соответствующего постановления, но также в течение ещё 20 дней, если копия данного постановления пришла уже по истечении первоначального льготного срока".



По его словам, "нередки случаи, когда заказное письмо с уведомлением о необходимости заплатить штраф за нарушение правил дорожного движения задерживается, и человек по независящим от него причинам лишается права на льготу".



"AK&M" от 12.12.2018