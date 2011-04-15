Lifan отзывает 1.902 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Лифан Моторс Рус" отзывает 1.902 тыс. автомобилей Lifan Myway. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2018 года по настоящее время. VIN-коды опубликованы на сайте Росстандарта.



Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что во время эксплуатации при определенных условиях окружающей среды и состояния аккумуляторной батареи возможно повреждение силового предохранителя генератора по причине его температурного разрушения. В случае выхода из строя предохранителя работоспособность бортовой электрической сети сохранится, все электронные и электрические системы будут работать в штатном режиме, однако будет отсутствовать ток зарядки аккумуляторной батареи, что приведет к ее разрядке.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев указанных автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте ведомства, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена замена силового предохранителя генератора на предохранитель нового образца.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Корпорация LIFAN основана в 1992 году в Китае и специализируется на производстве двигателей, легковых автомобилей и мотоциклов для массового сегмента. Текущий модельный ряд LIFAN в России состоит из кроссоверов Lifan X70, Lifan X60, Lifan X50, Lifan MYWAY, а также седанов Lifan SOLANO II и Lifan MURMAN. На сегодняшний день LIFAN насчитывает более 120 предприятий и станций технического обслуживания в России.



"AK&M" от 12.12.2018