Количество карт для совершения безналичных платежей за 9 месяцев выросло на 15%, ЦБ

Количество карт, с помощью которых за 9 месяцев 2018 года совершилась хотя бы одна операция, по сравнению с прошлым годом выросло на 15% и составило 174 млн карт, свидетельствует статистика Банка России.



Данные также показывают, что популярность этого платёжного средства у населения России продолжает расти, о чём говорит и снижение величины среднего чека по карточным операциям в организациях торговли и сервиса. На начало октября текущего года она составила 847 руб., тогда как годом ранее была на уровне 891 руб.



Кроме того, продолжается стремительный рост объёмов переводов с карты на карту. Несмотря на то что доля этого сегмента в общем количестве операций по картам физических лиц пока не так велика - 13%, совокупный объём таких транзакций активно увеличивается и по итогам сентября составил 19.2 трлн руб., уже обогнав показатель за весь 2017 год.



"AK&M" от 12.12.2018