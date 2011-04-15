ESET защищает ИТ-сеть Связь-Банка

ESET продолжает сотрудничество с ПАО АКБ "Связь-Банк". Об этом говорится в сообщении ESET.



Компания использует продукт ESET NOD32 Smart Security Business Edition для защиты информационной сети, рабочих станций и банкоматов, а также ESET Mail Security для IBM Domino для защиты почтовых серверов.



"Мы не первый год используем продукты ESET для защиты наших почтовых и файловых серверов, а также банкоматов. ESET NOD32 эффективно детектирует и нейтрализует разные типы угроз и вредоносного программного обеспечения, при этом делает возможной быструю работу компьютеров в сети, - комментирует Сергей Курочкин, заместитель директора Департамента безопасности ПАО АКБ "Связь-Банк". - Антивирусная защита ESET NOD32, качество клиентского сервиса и скорость работы службы технической поддержки полностью оправдали наши требования, поэтому мы продлили лицензии используемых продуктов".



ПАО АКБ "Связь-Банк" является универсальным кредитно-финансовым учреждением с головным офисом в Москве. Банк оказывает услуги юридическим и физическим лицам в России и ведет работу на международных финансовых рынках. К приоритетным задачам относит кредитование реального сектора экономики, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.











"AK&M" от 12.12.2018