Минюст зарегистрировал изменения в правила платёжной системы ЦБ в части запуска СБП

Минюст зарегистрировал изменения в правила платёжной системы Банка России в части запуска Системы быстрых платежей (СБП) и порядка оплаты услуг в рамках нового сервиса. Об этом сообщил ЦБ.



Система быстрых платежей начнёт работать в начале 2019 года. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счёта плательщика и получателя средств.



Ранее совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в СБП.



Предполагается, что в дальнейшем сервисы СБП станут развиваться: будет реализована возможность осуществлять платежи в адрес юридических лиц и государственных органов. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платёж.



"AK&M" от 12.12.2018