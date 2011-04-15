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12/12/2018
14:07

Роспотребнадзор выявил незаконный оборот меха на 1.48 млрд руб.

Роспотребнадзор выявил незаконный оборот меха на 1.48 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, с 28 августа 2018 года территориальными органами Роспотребнадзора проводятся проверки, в результате которых выявлено находящихся в незаконном обороте меховых изделий, на общую сумму 1.48 млрд руб., из них 18% находились в реализации без маркировки КИЗ, 82% - с нарушением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011).

По результатам контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения установленных требований, Роспотребнадзором возбуждены дела об административных правонарушениях, товар арестован.

С учетом появившихся новых технологических возможностей и развития цифровой экономики, в рамках постоянно проводимого мониторинга правоприменения, Роспотребнадзором подготовлены предложения по совершенствованию законодательства РФ, направленные на повышение эффективности принимаемых мер.

Роспотребнадзор в пределах установленных полномочий осуществляет контроль за оборотом на территории РФ меховых изделий, рамках Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками изделий из натурального меха. Соглашение было подписано государствами - членами Евразийского экономического союза в городе Гродно 8 сентября 2015 года, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2016 года N 787 "О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ) по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха".

"AK&M" от 12.12.2018
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