В России запретили продавать непищевой спирт дешевле пищевого. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.



Так, Правительство РФ установило ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции, который вступит в силу 20 декабря 2018 года.



Постановлением установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0.5 л готовой продукции, которая установлена уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



Запрет на розничную продажу указанной спиртосодержащей непищевой продукции, установлен также для организаций общественного питания и не распространяется на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, а также непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное потребление.



Постановление о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией и усиление контроля за оборотом спиртсодержащей продукции направлено на снижение масштабов злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами.



Реализация решений, принятых ранее по приостановлению розничной торговли спиртосодержащей продукцией и усилению контроля за её оборотом позволили снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции. Если в декабре 2016 года запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом четвёртом проверенном объекте, в январе 2017 года - на каждом девятом объекте, то в июле-сентябре 2018 года - на каждом 90 объекте.



В январе-сентябре 2018 года количество летальных случаев от отравления спиртосодержащими жидкостями уменьшилось на 1.277 тыс. (15.5%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



"AK&M" от 12.12.2018