Россельхознадзор отменил ограничения на поставки с белорусской птицефабрики "Дружба"

Россельхознадзор отменил с 12 декабря временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Данное решение принято службой по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о проведённом расследовании и принятых мерах, а также с учётом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора в том, что продукция белорусского предприятия "Дружба" соответствует требованиям ветеринарного законодательства России.



Вместе с тем, ввоз продукции с указанного предприятия будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора не менее 10 проб для проведения исследований по ранее выявленным показателям, в частности кокцидиостатикам: декоквинат, динитрокарбанилид, толтразурил сульфон, а также на тетрациклин.



Кроме того, продукция должная быть выработана с 12 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.



"AK&M" от 12.12.2018