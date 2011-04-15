Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/12/2018
14:46

Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен М.Мамонов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о назначении на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Михаила Мамонова. Об этом говорится в сообщении министерства.

До назначения в Минкомсвязь М.Мамонов занимал должность управляющего директора по приоритетным проектам и развитию международной торговли Российского экспортного центра.

М.Мамонов родился 28 октября 1980 года. Окончил МГИМО МИД России, Пекинский институт иностранных языков и магистратуру МГИМО МИД России по направлению "регионоведение". В 2005-2007 годах - начальник отдела международных связей и протокола в ВАС РФ. В 2008-2012 годах - начальник отдела международной деятельности и молодежных обменов в Федеральном агентстве по делам молодежи. В 2012-2013 годах - помощник заместителя председателя Правительства РФ - руководителя аппарата Правительства В.Суркова. В 2013-2014 годах занимал должность заместителя начальника Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. С декабря 2015 года - управляющий директор по приоритетным проектам и развитию международной торговли в Российском экспортном центре.



"AK&M" от 12.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100