Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен М.Мамонов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о назначении на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Михаила Мамонова. Об этом говорится в сообщении министерства.



До назначения в Минкомсвязь М.Мамонов занимал должность управляющего директора по приоритетным проектам и развитию международной торговли Российского экспортного центра.



М.Мамонов родился 28 октября 1980 года. Окончил МГИМО МИД России, Пекинский институт иностранных языков и магистратуру МГИМО МИД России по направлению "регионоведение". В 2005-2007 годах - начальник отдела международных связей и протокола в ВАС РФ. В 2008-2012 годах - начальник отдела международной деятельности и молодежных обменов в Федеральном агентстве по делам молодежи. В 2012-2013 годах - помощник заместителя председателя Правительства РФ - руководителя аппарата Правительства В.Суркова. В 2013-2014 годах занимал должность заместителя начальника Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. С декабря 2015 года - управляющий директор по приоритетным проектам и развитию международной торговли в Российском экспортном центре.







"AK&M" от 12.12.2018