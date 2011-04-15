Отношения России и ЕС переживают ренессанс, М.Орешкин

Отношения России и ЕС переживают ренессанс. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса, говорится в сообщении министерства.



"Россия и Европа переживают ренессанс во взаимоотношениях, главное его не испортить. Главное поддерживать те позитивные тенденции, которые есть. Главное поддерживать сотрудничество с тем бизнесом, который работает в России, который работает с Россией", - сообщил министр.



М.Орешкин отметил, что недавнее падение цен на нефть не повлияло на основные показатели российской экономики. Благодаря применяемым макроэкономическим инструментам она стала вести себя более предсказуемо. Это, в свою очередь, повышает её привлекательность для иностранного бизнеса.



"Теперь в России гораздо комфортнее размещать элементы глобальных цепочек добавленной стоимости, потому что благодаря институту бюджетного правила, благодаря операциями на валютном рынке и накоплениям в фондах избыточных нефтегазовых доходов реальный курс стал гораздо более стабильным", - сказал М.Орешкин.



Министр подчеркнул, что одним из приоритетных вопросов остается привлечение инвестиций. По его словам, целевые значения по динамике наращивания инвестиционной активности теперь входят в число ключевых показателей работы федеральных и региональных органов власти. В этой сфере Россия надеется на содействие иностранного бизнеса, пояснил он. С зарубежными партнерами также ведется работа по снятию административных барьеров и изменению отраслевого регулирования.



М.Орешкин подчеркнул, что рост торговли между РФ и ЕС в последние два года и инвестиционного сотрудничества указывает на ренессанс отношений, несмотря на санкционную тематику. "Если мы посмотрим на инвестиционную динамику, то увидим, что сейчас, например, российскими компаниями на территории Европы реализуется целая подборка крупнейших инвестиционных проектов. Это и Северный поток-2, и строительство атомных электростанций в Венгрии, в Финляндии", - сообщил он.



Министр также заявил, что Россия поддерживает инициативу Еврокомиссии по увеличению доли расчетов в евро. По его словам, это естественный тренд, который имеет под собой фундаментальную экономическую основу и отражается в статистике международной торговли. Кроме того, Россия и ЕС занимают близкие позиции в вопросе реформирования ВТО.



В заключение министр отметил, что европейский бизнес может рассчитывать на поддержку, а власти будут внимательно прислушиваться к просьбам представителей деловых кругов ЕС. По мнению Орешкина, предпринимателям следует забыть о неуверенности и начать действовать на российских рынках с большей решительностью.



"AK&M" от 12.12.2018