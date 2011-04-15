Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный Правительством РФ. Об этом говорится в материалах ГД.



Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, слова которого приводятся в сообщении, напомнил, что первое чтение документа было в декабре 2013 года. "С тех пор не прекращаются споры, дебаты относительно того, какие нормы и как должны быть отражены в этом законопроекте", - отмечал он.



Сейчас документ подготовлен, достигнут компромисс со всеми заинтересованными сторонами. Закон учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 млн, подчеркнул Н.Николаев.



Закон гарантирует свободный бесплатный доступ граждан к любительской рыбалке. Она может быть ограничена только на землях обороны и безопасности; участках, выделенных для производства аквакультуры; на особо охраняемых природных территориях.



Н.Николаев напомнил о спорах, связанных с так называемыми промысловыми участками, которые были выделены для любительского рыболовства. К 31 декабря 2020 года они должны быть закрыты. Исключения будут только для некоторых участков на территории бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока.



Ко второму чтению из документа были исключены положения о введении именных разрешений, так как выдача любых разрешений - это риск новых платежей и поборов.



Вводится понятие "суточной нормы" вылова - мера нацелена на сохранение рыбы в водоемах средней полосы, особенно вблизи больших городов, где нагрузка на водоемы повышена.



В документе определён порядок и вопросы оборота сетей - запрещается оборот жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей.



Кроме того, ограничивается подводная охота в местах массового отдыха - для безопасности граждан. Предусматривается запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ, электротока.



Согласно статье 256 УК, незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением взрывчатых и химических веществ наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



В свою очередь, согласно статье 8.37 КоАП РФ, нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий добычи или без таковой; на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов или без таковой; на юрлиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий вылова водных биологических ресурсов или без таковой.



"AK&M" от 12.12.2018