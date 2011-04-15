Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий штрафы для перевозчика за задержку авиарейса. Об этом говорится в материалах ГД.



За просрочку доставки пассажира и багажа или багажа, или груза в пункт назначения перевозчик должен будет заплатить штраф по заявлению пассажира, отправителя или получателя груза 100 руб. за каждый час просрочки, вместо нынешних 25 руб.



В соответствии с действующим законодательством, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% от минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка связана с "непреодолимой силой, устранением неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо других обстоятельств, не зависящих от перевозчика".



Как отмечается в пояснительной записке, на данный момент норма не обеспечивает экономическую сопоставимость размера штрафных санкций к стоимости перевозки, оплаченной пассажиром, так как размер МРОТ составляет 100 руб., соответственно штраф за час просрочки составляет 25 руб.



В связи с этим предлагается повысить ответственность авиаперевозчика за данный вид нарушения в 4 раза и установить штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза, в том числе за задержку вылета воздушного судна в размере 100 руб. за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки.



"AK&M" от 12.12.2018