Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/12/2018
15:11

Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий штрафы для перевозчика за задержку авиарейса

Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий штрафы для перевозчика за задержку авиарейса. Об этом говорится в материалах ГД.

За просрочку доставки пассажира и багажа или багажа, или груза в пункт назначения перевозчик должен будет заплатить штраф по заявлению пассажира, отправителя или получателя груза 100 руб. за каждый час просрочки, вместо нынешних 25 руб.

В соответствии с действующим законодательством, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% от минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка связана с "непреодолимой силой, устранением неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо других обстоятельств, не зависящих от перевозчика".

Как отмечается в пояснительной записке, на данный момент норма не обеспечивает экономическую сопоставимость размера штрафных санкций к стоимости перевозки, оплаченной пассажиром, так как размер МРОТ составляет 100 руб., соответственно штраф за час просрочки составляет 25 руб.

В связи с этим предлагается повысить ответственность авиаперевозчика за данный вид нарушения в 4 раза и установить штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза, в том числе за задержку вылета воздушного судна в размере 100 руб. за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки.

"AK&M" от 12.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100