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12/12/2018
16:37

Инфляция за неделю, с 4 по 10 декабря, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 4 по 10 декабря 2018 года, составила 0.2%, с начала декабря - 0.3%, с начала года - 3.7%. Об этом сообщил Росстат.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 4.2%, пшено - на 1.1%, муку - на 0.5%, мясо кур, сосиски, сардельки, масло сливочное, сахар-песок, хлеб, макаронные изделия, крупу гречневую и рис - на 0.4%, колбасу полукопченую, молоко пастеризованное, сметану, творог жирный, вермишель и карамель - на 0.3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.2%, при этом огурцы стали дороже на 8%, капуста белокочанная - на 5.3%, помидоры - на 4.9%, картофель - на 2.3%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.2%.


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