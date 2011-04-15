Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра

Руководителем Федерального агентства Олегом Сафоновым подписан приказ об исключении из Единого федерального реестра туроператоров сведений об ООО "Тревел Дизайнерс" и ООО "Геркулес Трэвел", осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река" и единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.prtc.travel. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



Решение принято в связи с невозможностью исполнения указанными компаниями всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. При этом исключение из реестра не освобождает туроператора от обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам о реализации туристского продукта.



Массовое неисполнение юрлицами "Жемчужной реки" обязательств по договорам о реализации туристского продукта началось с 8 декабря 2018 года.



В настоящее время проводится работа по организации возвращения на родину с отдыха российских туристов, находящихся на острове Хайнань (КНР) по линии туроператора "Жемчужная река".



В субъекты РФ направлено обращение с целью выяснения числа туристов, перед которыми у юридических лиц, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река", есть неисполненные обязательства в рамках договоров о реализации турпродукта.



"AK&M" от 12.12.2018