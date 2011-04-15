Россельхознадзор выявил фальсифицированный брянский сыр

Россельхознадзор выявил фальсифицированный сыр производства ООО "Брасовские сыры" (Брянская область). Об этом говорится в сообщении ведомства.



В рамках проведения федерального пищевого мониторинга службой неоднократно фиксировались случаи реализации недоброкачественной продукции в Брянской и Белгородской областях.



Так, в Брянской области при проведении лабораторных исследований Управлением Россельхознадзора выявлено содержание в сыре производства предприятия "Брасовские сыры" растительных жиров.



Кроме того, Россельхознадзором отобрано 11 проб сыров указанного производителя (в ассортименте) с целью исследования в ФГБУ "Брянская МВЛ" на показатели качества и безопасности.



В результате проведённых исследований в 7 из 11 образцов установлено наличие натамицина.



Учитывая многочисленные нарушения ветеринарного законодательства России, за текущий период 2018 года Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в отношении предприятия "Брасовские сыры" проведены четыре внеплановые проверки. По результатам таких контрольно-надзорных мероприятий виновные лица (Общество и генеральный директор) привлечены к административной ответственности с наложением штрафов, на юридическое лицо - 520 тыс. руб., на должностное лицо - 45 тыс. руб.



Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отменено пять деклараций о соответствии на пять видов сыров и на один вид масла сливочного производства предприятия "Брасовские сыры".



Следует также отметить, что в Белгородской области специалистами Управления Россельхознадзора в магазине "Светофор" ООО "Торгсервис 36" посёлка Новосадовый в рамках выполнения государственного задания была отобрана проба сыра "Пошехонский" с массовой долей жира 45% и направлена на исследование в ФГБУ "Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория".



Согласно протоколу испытаний данная продукция не соответствовала требованиям Технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции", так как содержала жиры не молочного происхождения.



Информация о всех выявленных фактах фальсификации молочной продукции направлена в территориальные Управления Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер и недопущения в оборот недоброкачественной продукции.



"AK&M" от 12.12.2018