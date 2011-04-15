Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/12/2018
17:34

Россельхознадзор выявил фальсифицированный брянский сыр

Россельхознадзор выявил фальсифицированный сыр производства ООО "Брасовские сыры" (Брянская область). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В рамках проведения федерального пищевого мониторинга службой неоднократно фиксировались случаи реализации недоброкачественной продукции в Брянской и Белгородской областях.

Так, в Брянской области при проведении лабораторных исследований Управлением Россельхознадзора выявлено содержание в сыре производства предприятия "Брасовские сыры" растительных жиров.

Кроме того, Россельхознадзором отобрано 11 проб сыров указанного производителя (в ассортименте) с целью исследования в ФГБУ "Брянская МВЛ" на показатели качества и безопасности.

В результате проведённых исследований в 7 из 11 образцов установлено наличие натамицина.

Учитывая многочисленные нарушения ветеринарного законодательства России, за текущий период 2018 года Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в отношении предприятия "Брасовские сыры" проведены четыре внеплановые проверки. По результатам таких контрольно-надзорных мероприятий виновные лица (Общество и генеральный директор) привлечены к административной ответственности с наложением штрафов, на юридическое лицо - 520 тыс. руб., на должностное лицо - 45 тыс. руб.

Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отменено пять деклараций о соответствии на пять видов сыров и на один вид масла сливочного производства предприятия "Брасовские сыры".

Следует также отметить, что в Белгородской области специалистами Управления Россельхознадзора в магазине "Светофор" ООО "Торгсервис 36" посёлка Новосадовый в рамках выполнения государственного задания была отобрана проба сыра "Пошехонский" с массовой долей жира 45% и направлена на исследование в ФГБУ "Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория".

Согласно протоколу испытаний данная продукция не соответствовала требованиям Технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции", так как содержала жиры не молочного происхождения.

Информация о всех выявленных фактах фальсификации молочной продукции направлена в территориальные Управления Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер и недопущения в оборот недоброкачественной продукции.

"AK&M" от 12.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100