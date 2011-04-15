Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 54.8 млрд руб.

Уставный капитал ОАО "РЖД" увеличен на 54.8 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ, говорится в материалах Кабмина.



Из них 20 млрд руб. предназначаются для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.



На реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры направляются 33.82 млрд руб.



Так, 5.25 млрд руб. направляются- на развитие железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги, 4.56 млрд руб. - на интеграцию остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги, 1.18 млрд руб. - на развитие Смоленского направления Московской железной дороги, 5.8 млрд руб. - на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, 17.03 млрд руб. - на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.



Ещё 1.06 млрд руб. (стоимость имущества) - вклад Российской Федерации в уставный капитал РЖД в порядке оплаты размещаемых обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.



Эти инфраструктурные проекты являются приоритетными для страны и реализуются РЖД уже на протяжении нескольких лет. Правительство России регулярно направляет бюджетные ассигнования на их реализацию. В частности, распоряжением Правительства от 3 апреля 2018 года N 580-р уставный капитал РЖД был увеличен на 25.9 млрд руб.



Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 12.12.2018