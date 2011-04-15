Audi отзывает более 7 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 7.095 тыс. автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 года по 2017 год. VIN-коды опубликованы на сайте ведомства.



На автомобилях Audi с двигателями 2.0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие не исключены локальные оплавления.



Уполномоченные представители изготовителей Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



Обращаем внимание, что в приложении содержится общий перечень VIN-кодов автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5, в котором также представлены транспортные средства из отзывной кампании в конце октября 2018 года.



На транспортных средствах будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят такие известные марки, как Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Дочерняя структура компании в РФ - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тыс. автомобилей в год.



Марка Volkswagen присутствует более чем в 150 странах и производит автомобили более чем на 50 заводах в 14 странах. В 2017 году Volkswagen выпустил 6.23 миллиона автомобилей. В настоящее время 198 тыс. человек работают в Volkswagen по всему миру. Марка имеет 7.7 тыс. дилерских центров, в которых работают 74 тыс. сотрудников.



Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и SKODA на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen - лёгковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, SKODA, Bentley и Lamborghini. В зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.



Volkswagen Коммерческие автомобили является самостоятельной маркой в составе концерна Volkswagen, осуществляет производство, сбыт и обслуживание легких коммерческих автомобилей по всему миру. Модельный ряд включает четыре серии и представлен разнообразными моделями, начиная с легкого городского автомобиля для перевозки малотоннажных грузов и пассажиров Caddy, грузопассажирских T6 (Multivan, Transporter, Caravelle, California), Crafter и заканчивая пикапом Amarok.



"AK&M" от 12.12.2018