"Газпром нефть" приобрела долю в Континентальной хоккейной лиге

ПАО "Газпром нефть" выкупило долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



"Газпром нефть" приобрела у НКО КХЛ 11.76% доли в ООО КХЛ.

Также среди совладельцев КХЛ числятся Татнефть (11.76%) и Транснефть (11.76%), однако Транснефть пытается продать свою долю в КХЛ с 2013 года.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.



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