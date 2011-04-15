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12/12/2018
19:14

"Газпром нефть" приобрела долю в Континентальной хоккейной лиге

ПАО "Газпром нефть" выкупило долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

"Газпром нефть" приобрела у НКО КХЛ 11.76% доли в ООО КХЛ.
Также среди совладельцев КХЛ числятся Татнефть (11.76%) и Транснефть (11.76%), однако Транснефть пытается продать свою долю в КХЛ с 2013 года.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.

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