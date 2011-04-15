Дайджест газеты "Ведомости" от 13 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 декабря 2018 года.





"РОСНЕФТЬ" НЕ ДОШЛА ДО ИРАНА



"Роснефть" отказалась от нефтяных проектов в Иране. Совместные с Иранской национальной нефтяной компанией инвестиции в них могли составить до $30 млрд.



"Роснефть" и Иранская национальная нефтяная компания могут выйти на реализацию совместных проектов в области нефтегазодобычи с [инвестициями] до $30 млрд и добычей нефти до 55 млн т в год", - цитировал главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина в конце прошлого года "Интерфакс". Тогда стороны подписали дорожную карту по реализации стратегических проектов. Речь шла "о целой серии месторождений - нефтяных и газовых", которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.



Но теперь "Роснефть" передумала работать в Иране, рассказали "Ведомостям" три человека, знакомых с топ-менеджерами российской госкомпании. Один из них говорит, что переговоры прекратились летом 2018 г. в связи с угрозой санкций США против Ирана. В итоге они и были введены 6 ноября.





ДУМА О НЕПРИЛИЧНОМ



25-летие Конституции отмечено новым ограничением прав россиян: их предлагают наказывать за фейкньюс и неуважение к власти.



Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внесли в среду в Думу поправки о введении административного наказания за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей, а также информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть".



Определение фейкньюс парламентарии предлагают зафиксировать в законах о СМИ и об информации.





ИЗ ГОСБАНКА ОДНА ДОРОГА - В ДРУГОЙ ГОСБАНК



Многострадальный Связь-банк все же может стать оборонным банком, но не совсем так, как задумывалось: ВЭБ передает его санированному Промсвязьбанку, новому опорному банку ОПК.



"Отнюдь не очевидно, что мероприятия по Связь-банку и "Глобэксу" приведут к успешным результатам. Особенно трудно обстоят дела со Связь-банком. Оцениваемый процент возврата кредитов Связь-банка составляет 15-17%", - говорил в 2009 г. возглавлявший тогда ВЭБ Владимир Дмитриев.



Связь-банк и "Глобэкс" достались ВЭБу в кризис 2008-2009 гг., а спустя 10 лет госкорпорация объединила их и, кажется, придумала, как от них избавиться.



"ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - заявил в среду председатель госкорпорации Игорь Шувалов. Такая сделка обсуждается, сообщила пресс-служба ЦБ.





РОССИЯ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ GOOGLE



Россия может внести изменения в закон и предусмотреть блокировку для поисковых систем за неисполнение законодательства - если Google откажется фильтровать поисковую выдачу от запрещенного в России контента.



Google до сих пор не подключился к Федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень запрещенных сайтов (ФГИС). Действующий закон предполагает, что поисковые системы должны удалять ссылки на сайты, которые содержат запрещенный в России контент.



Как предупредил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин: "Сейчас закон не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать".





НЕНУЖНАЯ ОЦЕНКА



В конце декабря заканчивается срок, к которому все российские организации поголовно должны были пройти специальную оценку труда. Однако большинство малых компаний эту оценку так и не прошли, и теперь их ждут штрафы.



В конце декабря заканчивается срок, к которому все российские организации поголовно должны были пройти специальную оценку труда. Однако большинство малых компаний эту оценку так и не прошли, и теперь их ждут штрафы.



Например, небольшая группа компаний в сфере эстетической медицины, надеялась провести специальную оценку труда (СОУТ) в своей организации еще в октябре. Но руководство компании задумало переезд в другой офис. Проводить СОУТ на старом месте было бесполезно, т.к. в новом офисе все рабочие места придется аттестовывать заново и повторно платить приглашенному со стороны оценщику. Но в декабре выяснилось, что переезд придется отложить. Теперь компания боится не успеть провести СОУТ и налететь на штрафы. И она такая не одна.





"НЕ БЫЛО НИКАКИХ РУССКИХ ДЕНЕГ"

КАК ПРОСТОЙ БИЗНЕСМЕН МОЖЕТ ПОТОПИТЬ ТЕРЕЗУ МЭЙ



Аррона Бэнкса называют одним из людей, кто изменил ход истории и сделал Brexit возможным. Он вложил почти 8 млн фунтов в кампанию за выход Великобритании из ЕС. Это, похоже, крупнейшее единоразовое частное пожертвование в политической истории Великобритании, поражались английские СМИ. Бэнкс не только давал деньги, но и был одним из организаторов агиткампании за Brexit и привлек к ней скандально известную фирму Cambridge Analytica.



Теперь Бэнкса подозревают в том, что у него просто не было 8 млн фунтов - якобы он получил их от русских. Brexit входит в решающую фазу. ЕС и Великобритания одобрили 585-страничное соглашение в выходе из ЕС. Теперь его должен ратифицировать британский парламент.



Но в этот понедельник премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование, опасаясь, что депутаты не одобрят сделку с Брюсселем. В среду вечером в парламенте консерваторы собирались вынести на голосование вотум недоверия Мэй. История Бэнкса может стать одним из инструментов, с помощью которых может быть потоплен Brexit и проведен новый референдум о выходе из ЕС.





ИСКОПАЕМЫЙ РОСТ



Росстат улучшил оценку роста экономики России: он наполовину обеспечен добывающей промышленностью и финансовым сектором.



Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне. За 9 месяцев ВВП вырос, соответственно, не на 1,5%, а на 1,6%.



Трудно сказать, почему Росстат пересмотрел оценку роста ВВП: его структуру за III квартал 2018 г. статистическая служба раскрыла впервые. Половину роста экономики обеспечили два волатильных сектора, составляющих всего 12% ВВП: добыча полезных ископаемых и финансовый сектор, валовая добавленная стоимость в которых выросла соответственно на 5% (после 2,6% во II квартале) и на 9,7%. А вот вклад обрабатывающей промышленности в экономический рост в III квартале 2018 г. сократился.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 13.12.2018