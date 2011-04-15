Повтор! Инфляция за неделю, с 4 по 10 декабря, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 4 по 10 декабря 2018 года, составила 0.2%, с начала декабря - 0.3%, с начала года - 3.7%. Об этом сообщил Росстат.



За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 4.2%, пшено - на 1.1%, муку - на 0.5%, мясо кур, сосиски, сардельки, масло сливочное, сахар-песок, хлеб, макаронные изделия, крупу гречневую и рис - на 0.4%, колбасу полукопченую, молоко пастеризованное, сметану, творог жирный, вермишель и карамель - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.2%, при этом огурцы стали дороже на 8%, капуста белокочанная - на 5.3%, помидоры - на 4.9%, картофель - на 2.3%.



Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.2%.





"AK&M" от 12.12.2018