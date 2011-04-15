Объем автокредитов в РФ в октябре вырос на 17.7% до рекордных 56.9 млрд руб.

Банки в октябре 2018 года выдали автокредитов на 56.9 млрд руб. Это на 17.7% больше, чем годом ранее. Таким образом, объем автокредитов в этом месяце стал рекордными за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования. Об этом говорится в сообщении НБКИ со ссылкой на информацию 4.1 тыс. кредиторов, передающих сведения в бюро.



В январе-октябре 2018 года сумма выданных автокредитов составила 485.4 млрд руб., что на 23.3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Самые большие суммы выданных автокредитов в регионах РФ в январе-октябре 2018 года зафиксированы в Москве (55.8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (37.1 млрд руб.), Московской области (35.8 млрд руб.), Республике Татарстан (21.7 млрд руб.) и Республике Башкортостан (19.4 млрд руб.).



Наименьшие суммы автокредитов (среди 40 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида кредитов) были отмечены в Ярославской (3.3 млрд руб.), Вологодской (3.3 млрд руб.), Кировской (3.3 млрд руб.), Липецкой (3.4 млрд руб.) и Пензенской (3.6 млрд руб.) областях.





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