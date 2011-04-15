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13/12/2018
10:39

Российский фондовый рынок может подрасти на фоне шагов Китая и США навстречу друг другу

Российский рынок акций в четверг может неплохо подрасти на фоне конкретных шагов, которые принимают Китай и США для разрешения торгового конфликта между ними. Вместе с тем, давление на отечественный рынок по-прежнему оказывает ситуация вокруг проекта "Северный поток-2". Об этом говорится в комментарии аналитика Ивана Марчены.

Накануне российский рынок акций снизился на фоне ухудшения геополитической ситуации вокруг "Северного потока-2" - Европарламент принял, призывающую отменить реализацию проекта. По итогам дня индекс Мосбиржи сократился на 1% до 2370.35 пункта, индекс РТС - на 0.79%, до 1125.78 пункта.

Основные биржи Азии в четверг растут в пределах 1.5% по основным индексам на фоне возможных изменений в промышленной политике Китая в рамках разрешения торгового конфликта с США. Так, китайская сторона планирует открыть более широкий доступ на свой рынок целому кругу иностранных компаний.

Основные американские фондовые индексы в среду выросли примерно 1% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о перспективах улучшения торговых отношений с Китаем. Он не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов. Кроме того, США пока не собирается увеличивать пошлины до 25% на товары из Китая, как это планировалось ранее. Помимо того, задержанная в Канаде за нарушение американских санкций против Ирана финансовый директор китайской Huawei была выпущена под залог.

Европейские биржи в среду выросли на 1-2% по основным индексам в ожидании урегулирования ситуации с бюджетом Италии. Власти Италии заявили, что готовы пойти на сокращение показателя дефицита бюджета до 2-2.2% от ВВП.

Мировые цены на нефть в четверг растут примерно на 0.5% после публикации данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на 1.2 млн баррелей.


"AK&M" от 13.12.2018
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