Российский фондовый рынок может подрасти на фоне шагов Китая и США навстречу друг другу

Российский рынок акций в четверг может неплохо подрасти на фоне конкретных шагов, которые принимают Китай и США для разрешения торгового конфликта между ними. Вместе с тем, давление на отечественный рынок по-прежнему оказывает ситуация вокруг проекта "Северный поток-2". Об этом говорится в комментарии аналитика Ивана Марчены.



Накануне российский рынок акций снизился на фоне ухудшения геополитической ситуации вокруг "Северного потока-2" - Европарламент принял, призывающую отменить реализацию проекта. По итогам дня индекс Мосбиржи сократился на 1% до 2370.35 пункта, индекс РТС - на 0.79%, до 1125.78 пункта.



Основные биржи Азии в четверг растут в пределах 1.5% по основным индексам на фоне возможных изменений в промышленной политике Китая в рамках разрешения торгового конфликта с США. Так, китайская сторона планирует открыть более широкий доступ на свой рынок целому кругу иностранных компаний.



Основные американские фондовые индексы в среду выросли примерно 1% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о перспективах улучшения торговых отношений с Китаем. Он не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов. Кроме того, США пока не собирается увеличивать пошлины до 25% на товары из Китая, как это планировалось ранее. Помимо того, задержанная в Канаде за нарушение американских санкций против Ирана финансовый директор китайской Huawei была выпущена под залог.



Европейские биржи в среду выросли на 1-2% по основным индексам в ожидании урегулирования ситуации с бюджетом Италии. Власти Италии заявили, что готовы пойти на сокращение показателя дефицита бюджета до 2-2.2% от ВВП.



Мировые цены на нефть в четверг растут примерно на 0.5% после публикации данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на 1.2 млн баррелей.





"AK&M" от 13.12.2018