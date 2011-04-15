Риски для российских активов усиливаются

В четверг на мировых фондовых площадках сохраняются оптимистичные настроения. Инвесторы продолжают приветствовать прогресс в переговорах США и Китая, о котором недавно упомянул Трамп. Так, вслед за ростом американских индексов, свыше 1% прибавили ведущие азиатские бенчмарки. Исключение составил южнокорейский Kospi, который приподнялся на 0.6%. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Европейские фьючерсы тоже обосновались на положительной территории, хотя пока демонстрируют более скромный оптимизм из-за нервозности в ожидании переговоров по бюджету Италии и в ожидании дальнейшего развития событий вокруг Brexit после того, как в ходе вчерашнего голосования Т.Мэй удалось сохранить за собой пост премьер-министра и лидера партии консерваторов.



Российский рынок стартовал с нейтральным настроем - индексы слегка приподнялись над уровнями закрытия вчерашней сессии. Отечественным бенчмаркам сложно привлечь более стабильный и выраженный спрос на фоне отсутствия внятных сигналов со стороны рынка нефти, где Brent стабилизировалась в районе отметки 60 и не желает покидать узкий диапазон.



Фактором риска для российских активов, включая рубль, является завтрашний саммит лидеров ЕС, на котором будет поднят вопрос введения новых санкций против Москвы в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Накануне вечером А.Меркель сообщила, что выступит за введение санкций на грядущем саммите.



Также инвесторы будут ждать завтрашнего заседания Банка России. Участники рынка ожидают сохранения ставку без изменений, но и не исключают ее повышения на четверть процента. Для рубля ключевой момент будет заключаться в вопросе возобновления интервенций - завтра Центробанк объявит о возобновлении покупок иностранной валюты для Минфина на открытом рынке, и от объемов операций будет зависеть реакция рубля.





"AK&M" от 13.12.2018