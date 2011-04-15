Реформа ценообразования в строительстве не дала результатов, заявляет Счётная палата

Счётная палата проанализировала результаты реформирования в 2015-2018 годах системы ценообразования и сметного нормирования в сфере строительства. Анализ показал, что основная цель реформы - переход на новую модель ценообразования - не достигнута. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



"Вместо того чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, основанную на базисно-индексном методе, её просто законсервировали со всеми недостатками, которые мы отмечали по итогам проверки в 2014 году. При этом новая система, основанная на так называемом "ресурсном" методе, до конца 2018 года, как это было первоначально запланировано, не создана", - констатировал аудитор Счётной палаты Юрий Росляк, выступая на коллегии ведомства.



В 2015 году президент РФ Владимир Путин по итогам проверки Счётной палаты, выявившей ряд серьёзных проблем в системе ценообразования в строительстве, поручил Правительству разработать план реформирования системы, закрепив его основные положения в соответствующем федеральном законе. В целях выполнения поручения главы государства в 2016 году Правительство приняло соответствующий план мероприятий по реализации реформы, а также план-график по подготовке проектов нормативных актов, необходимых для внесения изменений в законодательство.



На реализацию мероприятий по реформированию системы ценообразования, начиная с 2015 года, израсходовано порядка 1.9 млрд руб., в том числе около 1.4 млрд руб. - средства федерального бюджета (субсидии на выполнение госзадания ФАУ "ФЦСС") и 0.5 млрд руб. - средства ФАУ "Главгосэкспертиза России", полученные от приносящей доход деятельности.



Однако, несмотря на длительный временной период и значительный объём затраченных средств, реформа не принесла ожидаемых результатов: новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на "ресурсном" методе, не готова; нормативная база, необходимая для реализации реформы, в полном объёме не создана, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении поручения президента, подчёркивает Счётная палата.



Анализ показал, что работа по формированию новых и актуализации действующих сметных нормативов проводится Минстроем бессистемно. Единая концепция или комплексный долгосрочный план (дорожная карта) отсутствуют. Система мониторинга потребностей строительной отрасли в новых государственных элементных сметных нормативах (ГЭСН) и единичных расценках не создана. Апробация новых подходов расчёта сметной стоимости не проводилась.



Минстроем не сформирован полный комплект сметных нормативов и методических документов, в соответствии с которыми возможно осуществлять расчёт сметной стоимости в условиях перехода на новую модель ценообразования. В частности, отсутствуют методики определения величины накладных расходов, сметной прибыли, временных зданий и сооружений, зимнего удорожания, затрат на осуществление функций технического заказчика. Уже принятые Минстроем методики (например, методики определения сметных цен на: затраты труда, материалы, изделия, конструкции, оборудование, услуги на перевозку грузов для строительства) нуждаются в существенной доработке. Также требуют актуализации методы определения стоимости проектно-изыскательских работ.



Кроме того, при реализации мероприятий реформы между Минстроем и ФАУ "Главгосэкспертиза России" не были решены вопросы полномочий сторон, процедур взаимодействия и распределения ответственности, что негативно сказалось на согласованности действий и оперативности при принятии решений.



Несмотря на создание ФГИС "Ценообразование в строительстве", необходимая база данных о рыночных ценах строительных ресурсов и работ в строительстве, необходимых для актуализации сметных нормативов, не создана. "ФГИС ЦС, на которую в 2017-2018 годах потрачено около 400 млн руб., надлежащим образом не работает и не используется. По состоянию на 1 августа 2018 года информацию в систему внесли только 2.16 тыс. юридических лиц, или порядка 26% общего количества поставщиков информации", - отметил аудитор.



"AK&M" от 13.12.2018