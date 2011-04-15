Кабмин внёс в Госдуму законопроект о переводе лицензирования отдельных видов деятельности в электронную форму

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о внесении в Госдуму законопроектов, переводящих лицензирование отдельных видов деятельности в электронную форму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проекты федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности" (законопроект 1) и "О внесении изменений в подпункт 92 пункта 1 статьи 333 (33) части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (законопроект 2) подготовлены Минэкономразвития.



Законопроектом 1 предлагается внести в федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" изменения, направленные на закрепление механизма выдачи лицензии в электронной форме. При таком подходе результатом оказания госуслуги будет не бумажный документ, а запись в электронном реестре.



Для целей законопроекта под лицензией понимается специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий, а не документами, выданными лицензирующим органом.



Информация о наличии лицензий будет размещаться в реестрах лицензий. Эта информация будет открытой и общедоступной. Получить такую информацию можно будет посредством поиска в реестрах лицензий или путём запроса выписки из соответствующего реестра, предоставляемой в виде электронного документа или на бумажном носителе.



Законопроектом 2 регулируются вопросы уплаты госпошлины в связи с внедрением реестровой модели предоставления госуслуг по лицензированию отдельных видов деятельности. Устанавливается размер госпошлины за переоформление лицензии. Кроме того, предусматривается, что в случае переоформления лицензии более чем по одному основанию, требующему уплаты государственной пошлины, уплачивается наибольшая по размеру государственная пошлина.



Терминология Налогового кодекса приводится в соответствие с новеллами законопроекта о лицензировании.



"AK&M" от 13.12.2018