ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 декабря в размере 66.2550 руб. против 66.4225 руб. на 13 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.12.18 - 66.4225 руб.

12.12.18 - 66.5022 руб.

11.12.18 - 66.2416 руб.

08.12.18 - 66.9227 руб.

07.12.18 - 66.7377 руб.

















































































































"AK&M" от 13.12.2018