Госдума приняла закон об обязательной доле в наследстве для граждан предпенсионного возраста

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" об обязательной доле в наследстве для граждан предпенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



Законом вводится дополнение о том, что к категории нетрудоспособных лиц, приобретающих право на обязательную долю в наследстве, будут относиться, кроме прочего - женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Все остальные условия реализации данного права сохраняются.



Как разъяснял ранее соавтор законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону - так называемая обязательная доля. Правом на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К нетрудоспособным в указанных случаях относятся, в том числе граждане пенсионного возраста, вне зависимости от назначения им пенсии по старости.





"AK&M" от 13.12.2018