Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 декабря

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Банк России установил на 14 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.9620
1 Азербайджанский манат 39.0539
100 Армянских драмов 13.6327
1 Белорусский рубль 31.2745
1 Болгарский лев 38.5652
1 Бразильский реал 17.1845
100 Венгерских форинтов 23.3634
1000 Вон Республики Корея 58.9457
10 Гонконгских долларов 84.8346
1 Датская крона 10.1059
1 Доллар США 66.2550
1 Евро 75.3916
100 Индийских рупий 92.4768
100 Казахстанских тенге 17.9029
1 Канадский доллар 49.6181
100 Киргизских сомов 94.9212
10 Китайских юаней 96.4537
10 Молдавских леев 38.3531
1 Новый туркменский манат 18.9571
10 Норвежских крон 77.4106
1 Польский злотый 17.5682
1 Румынский лей 16.1925
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.5160
1 Сингапурский доллар 48.3472
10 Таджикских сомони 70.2971
1 Турецкая лира 12.3345
10000 Узбекских сумов 79.7173
10 Украинских гривен 23.7643
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.9186
10 Чешских крон 29.1924
10 Шведских крон 73.1396
1 Швейцарский франк 66.7826
10 Южноафриканских рэндов 47.0361
100 Японских иен 58.3796
"AK&M" от 13.12.2018