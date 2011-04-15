Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 декабря

Банк России установил на 14 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.9620

1 Азербайджанский манат 39.0539

100 Армянских драмов 13.6327

1 Белорусский рубль 31.2745

1 Болгарский лев 38.5652

1 Бразильский реал 17.1845

100 Венгерских форинтов 23.3634

1000 Вон Республики Корея 58.9457

10 Гонконгских долларов 84.8346

1 Датская крона 10.1059

1 Доллар США 66.2550

1 Евро 75.3916

100 Индийских рупий 92.4768

100 Казахстанских тенге 17.9029

1 Канадский доллар 49.6181

100 Киргизских сомов 94.9212

10 Китайских юаней 96.4537

10 Молдавских леев 38.3531

1 Новый туркменский манат 18.9571

10 Норвежских крон 77.4106

1 Польский злотый 17.5682

1 Румынский лей 16.1925

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.5160

1 Сингапурский доллар 48.3472

10 Таджикских сомони 70.2971

1 Турецкая лира 12.3345

10000 Узбекских сумов 79.7173

10 Украинских гривен 23.7643

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.9186

10 Чешских крон 29.1924

10 Шведских крон 73.1396

1 Швейцарский франк 66.7826

10 Южноафриканских рэндов 47.0361

100 Японских иен 58.3796

"AK&M" от 13.12.2018