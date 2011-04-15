Роснефть отказалась работать в Иране

Роснефть передумала работать в Иране, рассказали "Ведомостям" три человека, знакомых с топ-менеджерами российской госкомпании.



Один из них говорит, что переговоры прекратились летом 2018 года в связи с угрозой санкций США против Ирана. В итоге они и были введены 6 ноября. Среди прочего они ограничили поставки нефти на экспорт.



О том что Роснефть и Иранская национальная нефтяная компания могут выйти на реализацию совместных проектов в области нефтегазодобычи с инвестициями до $30 млрд и добычей нефти до 55 млн т в год говорил в конце прошлого года главный исполнительный директор Роснефти Игоря Сечина. Тогда стороны подписали "дорожную карту" по реализации стратегических проектов. Речь шла "о целой серии месторождений - нефтяных и газовых", которые будут реализовываться совместно с иранскими партнёрами.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.





"AK&M" от 13.12.2018