ВТБ выдаёт более четверти всех ипотечных кредитов в России

Рыночная доля банка ВТБ по итогам октября 2018 года по новым выдачам ипотечных кредитов увеличилась на 2 п. п. и составила 25.68%. Об этом говорится в сообщении банка.



В Москве доля ВТБ в октябре превысила 54%, в Новосибирске - 41%, в Санкт-Петербурге - 39%.



Банк ВТБ за 11 месяцев 2018 года выдал более 250 тыс. кредитов на приобретение недвижимости общей суммой 576 млрд руб. Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом увеличился в 1.5 раза. Общерыночная доля ВТБ по ипотечному портфелю в октябре также выросла и составила 20.9%. С начала года банк нарастил объём портфеля до 1.3 трлн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 13.12.2018