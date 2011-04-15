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13/12/2018
15:11

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий работу такси

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий работу такси. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом, агрегаторам, службам приёма заказов такси, сетевым диспетчерским будет запрещено передавать заказы лицам, не имеющим соответствующего разрешения.

Иностранный агрегатор для работы на российском рынке должен иметь юридическое представительство на территории РФ, стоять на налоговом учёте и платить налоги. Иностранному агрегатору будет запрещено рассчитываться с таксистами с помощью электронной карточки, как это сейчас происходит.


"AK&M" от 13.12.2018
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