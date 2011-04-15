В Дагестане уничтожены запрещённые к ввозу в РФ фрукты из Италии. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



В целях осуществления ветеринарного и фитосанитарного контроля ввозимой продукции на федеральной трассе "Кавказ" (в районе посёлка Новый Хушет) остановлен грузовой фургон, следовавший в Махачкалу.



В ходе проверки груза установлено, что 65 ящиков со свежими яблоками и 29 ящиков с грушами в количестве 1.18 т ввозились без соответствующей документации. Согласно маркировке не ящиках с фруктами страна происхождения - Италия.



В соответствии с указами Президента РФ N 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" запрещённая к ввозу продукция была изъята и уничтожена механическим способом на мусорном полигоне Махачкалы.



В отношении владельца груза также составлен протокол по статье 10.3 КоАП РФ за нарушение правил перевозки продукции.







"AK&M" от 13.12.2018