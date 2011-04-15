Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/12/2018
14:14

В Дагестане уничтожены запрещённые к ввозу в РФ фрукты из Италии

В Дагестане уничтожены запрещённые к ввозу в РФ фрукты из Италии. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В целях осуществления ветеринарного и фитосанитарного контроля ввозимой продукции на федеральной трассе "Кавказ" (в районе посёлка Новый Хушет) остановлен грузовой фургон, следовавший в Махачкалу.

В ходе проверки груза установлено, что 65 ящиков со свежими яблоками и 29 ящиков с грушами в количестве 1.18 т ввозились без соответствующей документации. Согласно маркировке не ящиках с фруктами страна происхождения - Италия.

В соответствии с указами Президента РФ N 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" запрещённая к ввозу продукция была изъята и уничтожена механическим способом на мусорном полигоне Махачкалы.

В отношении владельца груза также составлен протокол по статье 10.3 КоАП РФ за нарушение правил перевозки продукции.



"AK&M" от 13.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100