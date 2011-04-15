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13/12/2018
16:46

Россия отменила ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор отменил с 13 декабря временные ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции с двух белорусских предприятий: ИООО "Беловежские деликатесы" и СП ООО "БАК". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Данное решение принято Службой по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о проведенных расследованиях и принятых мерах, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь в том, что продукция с указанных белорусских предприятий соответствует требованиям ветеринарного законодательства России.



"AK&M" от 13.12.2018
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