РФ запретила ввоз 226 т зараженных цитрусовых из Турции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



В ходе осуществления инспекторами ведомства карантинного фитосанитарного мониторинга цитрусовых в Турецкой Республике, предназначенных к поставкам в РФ, был выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект - средиземноморская плодовая муха (Ceratitiscapitata).



На упаковочной станции Narka региона Адана Турецкой Республики не были допущены к отгрузке в РФ семь партий мандаринов сорта Nova в количестве 160 т.



Средиземноморская плодовая муха также выявлена в трех партиях апельсинов в количестве 66 т сорта Вашингтон Навел, отгружаемых на упаковочной станции Menas региона Адана Турецкой Республики.



Напомним, что инспекторы Россельхознадзора осуществляют совместный с представителями Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики предотгрузочный контроль цитрусовых с 5 декабря 2018 года.







"AK&M" от 13.12.2018