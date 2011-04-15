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13/12/2018
18:11

РФ запретила ввоз 226 т зараженных цитрусовых из Турции

РФ запретила ввоз 226 т зараженных цитрусовых из Турции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ходе осуществления инспекторами ведомства карантинного фитосанитарного мониторинга цитрусовых в Турецкой Республике, предназначенных к поставкам в РФ, был выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект - средиземноморская плодовая муха (Ceratitiscapitata).

На упаковочной станции Narka региона Адана Турецкой Республики не были допущены к отгрузке в РФ семь партий мандаринов сорта Nova в количестве 160 т.

Средиземноморская плодовая муха также выявлена в трех партиях апельсинов в количестве 66 т сорта Вашингтон Навел, отгружаемых на упаковочной станции Menas региона Адана Турецкой Республики.

Напомним, что инспекторы Россельхознадзора осуществляют совместный с представителями Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики предотгрузочный контроль цитрусовых с 5 декабря 2018 года.



"AK&M" от 13.12.2018
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