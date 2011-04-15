ФТС проведёт эксперимент по обмену электронными документами при транзите

ФТС России в 2019 году будет реализован пилотный проект по обмену электронными документами при транзите товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. Об этом говорится в сообщении службы.



В проекте на данном этапе примут участие таможенные службы и национальные железнодорожные перевозчики России и Белоруссии.



Решение о проведении эксперимента было принято в ходе 29-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза, прошедшего под председательством руководителя ФТС России Владимира Булавина 6 декабря 2018 года в Дилижане (Республика Армения).



В рамках пилотного проекта таможенные органы России и Белоруссии будут обмениваться электронными документами, представленными при помещении товаров под транзит, с использованием информационных ресурсов российской и белорусской железных дорог. На первоначальном этапе эксперимент пройдёт по маршруту перевозки между ж/д станциями Наушки (Россия) и Брест (Белоруссия).



Проект является продолжением работы по развитию транзитного потенциала Евразийского экономического союза и позволит железнодорожным перевозчикам сократить время на проведение таможенных операций по декларированию товаров.



Согласно принятому решению таможенным службам Армении, Казахстана и Киргизии поручено проработать с национальными железными дорогами вопрос о проведении аналогичного пилотного проекта и проинформировать ФТС России о результатах.







"AK&M" от 13.12.2018