ФАС возбудила дело из-за увеличения цен на цифровые ТВ-приставки. Об этом говорится в сообщении службы.



Ведомство усматривает признаки установления монопольно высокой цены в действиях ООО "ДНС Ритейл", ООО "МВМ", ООО "Эльдорадо", НАО "Юлмарт".



Напомним, поэтапно по всей территории РФ начинается переход телевещания с аналогового формата на цифровой в стандарте DVB-T2. Открывает этот процесс Тверская область с 3 декабря этого года. Следующие 7 регионов с 11 февраля, затем 20 регионов с 15 апреля и 57 регионов с 3 июня.



Гражданам, чьи телевизоры не поддерживают прием цифрового сигнала, необходимо покупать пользовательское оборудование для приема цифрового телевидения (ТВ-приставки) для подключения к телевизорам.



Антимонопольное ведомство взяло на особый контроль вопрос недопущения необоснованного роста цен на ТВ-приставки.



ФАС совместно с территориальными органами начала работу по осуществлению мониторинга цен по всей территории Российской Федерации и провела анализ изменения цен на ТВ-приставки за период с июня по декабрь 2018 года.



По результатам анализа выявлено, что цены на приставки различных моделей за этот период времени меняются по всей стране весьма разнонаправленно. При этом наблюдается расширение ассортимента продаваемых моделей ТВ-приставок, что является положительным моментом, однако происходит сокращение низкого ценового сегмента (до 1 тыс. руб.) ТВ-приставок.



Анализ цен также показал, что в тверских сетевых магазинах выявлен рост цен с июня по декабрь 2018 года на отдельные модели ТВ-приставок. В низком ценовом сегменте увеличение цен составляет от 30% до 100%. В сегменте свыше 1000 рублей увеличение составляет от 5% до 83.9%. На отдельные ТВ-приставки наблюдается снижение цен.



ФАС России усматривает в действиях сетевых магазинов признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции" путём необоснованного завышения розничных цен на ТВ-приставки.



Антимонопольная служба напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на социально ориентированных рынках, в особенности на фоне перехода на цифровое вещание.



"AK&M" от 13.12.2018