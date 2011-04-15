Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 декабря 2018 года



ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ ПОШЛИ НА ПОПРАВКУ

ПРАВИЛА ИХ РАБОТЫ СНОВА МЕНЯЮТСЯ



Впервые после завершившейся в 2017 году третейской реформы в закон "Об арбитраже" вносятся глобальные изменения. Работа судов, создаваемых для разрешения конкретного спора (ad hoc) и используемых сейчас для обхода закона, ограничивается. Круг дел, которые могут быть рассмотрены в третейских судах (арбитрабельных), напротив, расширяется за счет упрощения оговорок по корпоративным спорам, а также благодаря прямому разрешению рассматривать в частном арбитраже споры по госзакупкам. Юристы в целом положительно оценивают изменения, но высказывают замечания к нечетким формулировкам, которые могут создать проблемы на практике.





ТАРИФ ЯРОВОЙ

МОСКОВСКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ НА ИНТЕРНЕТ



Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы. Один из старейших столичных провайдеров RiNet с нового года поднимет цены на 5% из-за "закона Яровой" и роста НДС. Цены изменились и у крупнейшего в Москве провайдера МГТС, но там это официально объясняют повышением скорости доступа к интернету.





ПРОКУРОРЫ МОСКВЫ НАДОЛГО НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

ВЛАДИМИРУ ЧУРИКОВУ ИЩУТ ЗАМЕНУ



Как стало известно "Ъ", Владимир Чуриков, возглавлявший прокуратуру Москвы с осени 2015 года, в ближайшее время покинет свой пост. Исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства столицы будет его первый заместитель Олег Монаков. Однако, кто в итоге станет прокурором города, пока не ясно.





ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВИЛЛЫ

У ПАВЛА СКУРИХИНА ЗАБРАЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ В ИТАЛИИ



Как стало известно "Ъ", у основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина конкурсные управляющие забрали две виллы в Италии. Взыскания по искам ВТБ, которому бизнесмен задолжал крупную сумму, были наложены на недвижимость в Болонье и Милано-Мариттиме - курортном городке на Адриатической Ривьере. В последнем 19-комнатный дом занимал неизвестный пожилой итальянец, представлявшийся приятелем господина Скурихина и покинувший помещение только под угрозой ареста со стороны карабинеров. Недвижимость после ремонта, который, очевидно, придется оплатить господину Скурихину, будет выставлена на торги.





ЗА УКРАИНСКИМ ВТБ ВЫСТРОИЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ

НА АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА ПРЕТЕНДУЮТ ТРИ КРУПНЫХ ИГРОКА



Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ. По информации "Ъ", хотя еще недавно актив выглядел никому не нужным, сейчас претендентов уже трое: два банка принадлежат местным олигархам Ринату Ахметову и Сергею Тигипко, еще один - это украинский Альфа-банк. Источники "Ъ" считают наиболее вероятным покупателем господина Ахметова.





РОССИЯНЕ РАЗЫГРАЛИСЬ

ПРОДАЖИ ИГРОВЫХ ПРИСТАВОК ВЫШЛИ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ



Отечественные продавцы электроники ждут, что по итогам 2018 года продажи игровых консолей в России превысят 12 млрд руб., что может оказаться больше показателя докризисного 2014 года. Положительное влияние на рынок могло оказать в том числе увеличение среднего возраста игрока, который приблизился к 30 годам: самые популярные игровые релизы этого года были выпущены для совершеннолетних геймеров.





ГТЛК ЗАПЛАНИРОВАЛА СЕБЕ СУБСИДИИ

КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ



Как выяснил "Ъ", в новой долгосрочной программе развития Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 2019-2024 годы запланированы существенный рост лизингового портфеля, новые бизнесы и увеличение дивидендов. Реальный масштаб планов определится судьбой госсубсидий в разных отраслях; так, в оптимистическом сценарии ГТЛК удвоит вложения в транспорт относительно базового прогноза. В то же время, по мнению экспертов, ГТЛК менее прочих лизинговых компаний зависит от реформы господдержки, начатой вице-премьером Дмитрием Козаком. Зато на бизнес компании серьезно повлияет планируемая скупка железнодорожных активов на 90 млрд руб.





ПЕРЕХОДЯЩАЯ "ТРАДИЦИЯ"

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ УСИЛИВАЮТ КОНКУРЕНЦИЮ МЕЖДУ СРО



Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Традиция", входящий в группу компаний (ГК) "Регион", переходит из одной саморегулируемой организации (СРО) в другую. В дальнейшем ожидается переход и более крупного фонда "Нефтегарант", также близкого к ГК. Таким образом "Регион" усиливает позиции Ассоциации НПФ (АНПФ), в которой в этом году получил неформальный контроль. Впрочем, существование двух лоббистских структур на консолидирующемся пенсионном рынке находится под вопросом. Поэтому эксперты ожидают движения к их объединению, в котором АНПФ не будет выглядеть слабой стороной.





"ОБЬ-2" ВПАДАЕТ В НОВАТЭК

ДЛЯ "АРКТИК СПГ-2" ЗАКАЖУТ ПЕРВЫЙ ЛЕДОКОЛ



Как стало известно "Ъ", до конца года может быть объявлен конкурс на строительство портового ледокола "Обь-2" для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2", запуск которого намечен на 2022 год. Стоимость судна должна составить около $100 млн. Основными претендентами на строительство считают Выборгский судостроительный завод (ВСЗ), входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, и строящуюся консорциумом с участием "Роснефти" верфь "Звезда". Будущие заказы судов и окончательная конфигурация флота для "Арктик СПГ-2" пока не определены, и эксперты полагают, что ясность появится по итогам зимней навигации 2018-2019 годов.





ФАСТФУД НАСЫЩАЕТСЯ

РОСТ ЭТОГО РЫНКА В РОССИИ ЗАМЕДЛИЛСЯ ВДВОЕ



Темпы роста российского рынка фастфуда в этом году могут оказаться в два раза ниже, чем в прошлом, выяснили в Euromonitor International. Крупнейшие сети продолжают расширяться, но удерживают клиентов только с помощью промопредложений, что плохо сказывается на их маржинальности. Дальнейший прирост оборотов фастфуда будет обеспечиваться за счет развития в регионах.





INDRIVER ВОЗЬМЕТ ПОПУТЧИКОВ

АГРЕГАТОР ТАКСИ ЗАПУСТИЛ МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ





Сервис вызова такси inDriver запустил в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Центральной России возможность междугородных перевозок, в том числе на автобусах. Таким образом, компания начинает конкурировать с карпулинговыми сервисами и традиционными автобусными перевозчиками. На этом рынке можно занять заметную долю, но соревноваться с лидирующим на нем BlaBlaCar будет сложно, считают эксперты.





JBL ЛОМАЕТ КОПИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АКУСТИКИ ИНИЦИИРОВАЛ В РОССИИ ВОЛНУ ИСКОВ К ТОРГОВЦАМ КОНТРАФАКТОМ





Принадлежащий Samsung Electronics производитель колонок и наушников Harman в 2018 году подал в России 114 исков за нарушения прав на товарный знак JBL. В отдельных случаях сумма требований достигает нескольких миллионов рублей. Компания также инициировала рейды на крупных оптовых рынках, но они оказались малоэффективными для борьбы с контрафактом.





"ТАШИР" СЛИВАЕТ МОЛОКО

ГРУППА ПРОДАСТ ПРОЕКТ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ "ЭКОНИВЕ"



"Ташир" Самвела Карапетяна, одна из крупнейших в России промышленных групп, отказалась строить молочный комплекс на 2,4 тыс. голов в Калужской области. Она продала его крупнейшему игроку на этом рынке - холдингу "Эконива". Это уже не первый незавершенный молочный проект, приобретаемый "Эконивой": в 2017 году она договорилась о покупке агрофермы у структуры, связанной с владельцем ГК "Авилон" Александром Варшавским.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.12.2018