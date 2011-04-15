Цены на бензин за неделю, с 3 по 9 декабря, не изменились

Цены на бензин за неделю, с 3 по 9 декабря 2018 года, не изменились и составляли 43.47 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин марок АИ-92 и АИ-95 не подорожал - 41.53 руб. и 44.82 руб. за литр соответственно. Бензин АИ-98 вырос в цене на 0.1% до 50.41 руб., дизель подорожал на 0.2% - до 46.58 руб.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.8 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.59 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.89 до 43.09 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.99 руб. за литр.



За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 6 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Ханты-Мансийске - на 0.6%.



При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 16 центрах субъектов РФ, а наиболее заметное в Абакане и Петрозаводске - на 0.5%.





"AK&M" от 13.12.2018