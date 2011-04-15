Россельхозбанк будет выплачивать возмещение вкладчикам Си Ди Би Банка

Россельхозбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, Си Ди Би Банка (Краснодар). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Агентство 18 декабря 2018 года начнёт приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам Си Ди Би Банка



через Россельхозбанк.

ЦБ аннулировал у Си Ди Би Банка лицензию на осуществление банковских операций 6 декабря 2018 года. По величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 369-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 13.12.2018