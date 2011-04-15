Дайджест газеты "Ведомости" от 14 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 14 декабря 2018 года.





ВАЛЕРИ СТИЛ РАССКАЗЫВАЕТ, КАК МОДА СТАЛА ГУМАНИТАРНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ



Валери Стил, американский историк моды и куратор Музея института технологии моды в Нью-Йорке, часто рассказывает в интервью, что в начале карьеры ее решение заниматься модой как серьезной гуманитарной дисциплиной не поддерживал почти никто. Тогда, в начале 1980-х, моду рассматривали только в двух контекстах: либо как красивые фотографии в женских журналах, либо как историю костюма.



Но Стил решила пойти своим путем и создала собственное направление: изучение моды в широком контексте как символического языка в таких неожиданных ракурсах, как телесность, визуальное восприятие, массовая культура, политика, экономика. Такой подход был абсолютно новым и непривычным. "Когда я запустила первое в мире издание, которое специализировалось исключительно на моде как индустрии, Fashion Theory, то не могла найти авторов. За эти годы мы фактически сформировали то, что сейчас называем теорией моды, воспитали специалистов, которые стали очень востребованы", - вспоминает Стил.





КАК ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ И БЮЖЕТНОЕ ПРАВИЛО ВЛИЯЮТ НА ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ





Дедолларизация имеет несколько измерений: увеличение использования для расчетов национальных валют вместо американского доллара, уменьшение использования иностранных валют для сбережений домохозяйств и капитала фирм, в качестве заемных средств и поведение государства, включая Минфин и Центральный банк.



Обычно подразумевается, что уменьшение использования иностранных валют в российской экономике позволяет избавиться от рисков: санкционных и рыночных. Вкладчики банков волнуются о сохранности своих средств. ЦБ беспокоится о финансовой устойчивости коммерческих банков, считая валютные кредиты более рискованными, и устанавливает повышенные нормы резервирования на валютные депозиты, тем самым увеличивая их стоимость для банков. Однако можно выделить два принципиально разных вида дедолларизации: один ведет к большей финансовой стабильности (когда использование валюты - риск, от которого лучше уходить), а другой, наоборот, создает риски для финансовой стабильности.





КАКИЕ НЕОЖИДАННОСТИ МОГУТ ЖДАТЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ БАНКОВСКИХ КАРТ ЗА РУБЕЖОМ В ПРАЗДНИКИ





Новогодние праздники многие россияне традиционно проведут за рубежом. Какую карту выгоднее брать с собой на отдых и стоит ли в поездке полагаться только на "пластик"?



В каждой стране есть свои особенности пользования банковскими картами. В некоторых случаях оплата определенной картой может оказаться крайне невыгодной. Поэтому, прежде чем выезжать за рубеж, следует подумать о том, с какой картой это лучше делать.





БРАЗИЛИЯ БЕРЕТ КУРС НА ПРИВАТИЗАЦИЮ



Ее госпредприятия торгуют рыбой, строят несуществующую железную дорогу, производят лед и презервативы.



В ходе предвыборной кампании недавно избранный президент Бразилии Жаир Болсонару обещал сильно сократить расходы бюджета, чтобы остановить рост долга. Судьба многочисленных госкомпаний оказалась под вопросом.



Центральное правительство Бразилии контролирует 138 компаний из различных отраслей, в которых трудятся 505 135 человек. В их числе - крупнейший в Латинской Америке оптовый продавец рыбы, банки, агентства недвижимости, фармацевтические фирмы, компания, специально созданная для прокладки высокоскоростной железной дороги стоимостью $16 млрд (которая так и не была построена), и даже фабрика по производству презервативов. Согласно официальным данным, 26 этих компаний живут на деньги налогоплательщиков: в 2017 г. их госфинансирование составило $5,3 млрд, тогда как от прибыльных госкомпаний бюджет получил только $1,9 млрд дивидендов.



Теперь бразильские и иностранные инвесторы пристально следят за тем, сдержит ли Болсонару обещание реформировать экономику и продать госпредприятия.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 13.12.2018