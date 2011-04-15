Повтор! Владивосток вместо Хабаровска стал центром Дальневосточного федерального округа

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Владивосток вместо Хабаровска стал центром Дальневосточного федерального округа. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, Хабаровск являлся центром ДФО с 2000 года - момента образования округа. В текущем году в состав ДФО вошли Забайкальский край и Бурятия.
"AK&M" от 13.12.2018