Для ДФО установлен базовый уровень цен на электроэнергию

Для Дальневосточного федерального округа (ДФО) установлен базовый уровень цен на электроэнергию. Об этом говорится в сообщении ФАС, которая произвела расчёты базового уровня цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов РФ, входящих в состав ДФО на 2019 год в размере 4.69 руб./кВт ч.



Расчёт тарифа на электрическую энергию для Дальневосточного федерального округа, за исключением Республики Саха (Якутия) и Камчатского края, произведён в соответствии с пунктом 6 Правил определения и применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства РФ.



Расчёт по Республике Саха (Якутия) произведён в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О порядке расчёта размера средств, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность, на 2019 год в отношении субъекта Российской Федерации, входящего в Дальневосточный федеральный округ, часть территории которого присоединяется с 1 января 2019 года к Единой энергетической системе России".



Расчёт по Камчатскому краю скорректирован на основании решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики с учётом снижения объёма газа, планируемого в 2019 году к поставке на объекты ПАО "Камчатскэнерго".







"AK&M" от 14.12.2018