ФАС удовлетворила ходатайство "Газпром нефти" и Repsol Exploracion

ФАС удовлетворила ходатайство ПАО "Газпром нефть" и АО "Репсол Эксплорасьон, С.А." о заключении договора об осуществлении прав участников (корпоративного договора) ООО "АСБ ГЕО". Об этом говорится в материалах службы.



АО "Репсол Эксплорасьон, С.А." (Испания) занимается проведением исследований, разработкой, производством, транспортировкой и реализацией углеводородов.



ООО "АСБ ГЕО" (Москва) занимается геологоразведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения недр.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.







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