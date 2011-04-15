Криптовалюты продолжают пикировать вниз

Основные криптовалюты в пятницу продолжают падать в цене, несмотря на ряд позитивных новостей, которые свидетельствуют о возобновлении интереса к крипторынку. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Так, в частности, японская криптобиржа Coincheck выйдет на рынок США. Как предполагается, сервис будет рассчитан только на институциональных инвесторов.



Кроме того, в Швейцарии поставлен рекорд спроса на аналог Bitcoin ETF. Он обращается на фондовой бирже Швейцарии Six.



Ещё одной интересной новостью для крипторынка могло бы стать известие о том, что в браузере Opera появился встроенный Ethereum-кошелек.























"AK&M" от 14.12.2018