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14/12/2018
11:40

Рубль снижается перед заседанием ЦБ

Главным для российской валюты в конце недели остаётся ожидание решений сегодняшнего заседания ЦБ РФ. Речь прежде всего о том, сохранит или повысит регулятор ключевую ставку. Большинство экспертов прогнозирует её неизменность, но вероятность увеличения, тем не менее остаётся высокой. Кроме того, важен вердикт о том, когда и в каких объёмах возобновятся покупки валюты Минфином через ЦБ по бюджетному правилу. Всё это создаёт некоторый нервозный фон в начале торгов на МосБирже. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Марка Гойхмана.

Игроков не убеждает прошедшее накануне укрепление нефтяных котировок с $60 до почти $62 по Brent, тем более что утром 14 декабря "чёрное золото" вновь дешевеет до $61. Да и доллар на Форекс поднимается - агрегатный индекс доллара повышается с DX 97.09 п. к 97.23 п.

Соответственно, и пара доллар/рубль укрепляется с 66.23 к 66.49 руб. Евро/рубль показывает менее сильную динамику, повышаясь с 75.20 к 75.24 руб. Тем не менее, пока данные движения, значимые в пределах часа, не выходят за рамки более актуального диапазона, который для доллара сохраняется на рубежах 66-67 руб. уже несколько дней. Он, очевидно, останется до оглашения результатов сегодняшнего заседания ЦБ. Причём непредсказуемость последнего может вызвать движение к границам этого коридора и вверх, и вниз.


"AK&M" от 14.12.2018
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