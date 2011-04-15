ЦБ аннулировал у Рунетбанка лицензию на осуществление банковских операций

ЦБ аннулировал у Рунетбанка (Москва) лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится в сообщении регулятора.



По величине активов Рунетбанк 1 декабря 2018 года занимал 468-е место в банковской системе РФ.



Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.



Исходя из представленных в Банк России отчётных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В банк будет назначен ликвидатор.



Рунетбанк - участник системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".





"AK&M" от 14.12.2018