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14/12/2018
13:04

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 декабря в размере 66.4337 руб. против 66.2550 руб. на 14 декабря

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 декабря в размере 66.4337 руб. против 66.2550 руб. на 14 декабря.


Курс доллара США за последние 5 дней:

14.12.18 - 66.2550 руб.
13.12.18 - 66.4225 руб.
12.12.18 - 66.5022 руб.
11.12.18 - 66.2416 руб.
08.12.18 - 66.9227 руб.
























































"AK&M" от 14.12.2018
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