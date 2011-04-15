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14/12/2018
13:58

Минздрав начал подготовку законопроекта об увеличении до 21 года минимального возраста для продажи крепкого алкоголя

Минздрав начал подготовку законопроекта об увеличении минимального возраста для продажи крепкого алкоголя до 21 года. Об этом свидетельствует сообщение министерства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате вредного воздействия алкоголя на организм человека в мире ежегодно умирают около 3.3 млн человек, что составляет 5.3% случаев от общего числа смертей. При этом примерно 13.5% случаев смерти среди людей в возрасте 20-39 лет связаны с употреблением алкоголя, подчёркивает Минздрав.

Повышенный возраст продажи алкоголя предусмотрен законодательством ряда стран, в том числе Казахстана (21 год), Скандинавии (20 лет для алкогольных крепких напитков), Японии (20 лет), США (21 год), Индии (до 25 лет в зависимости от штата), Египта (21 год для крепких напитков), Индонезии (21 год), Парагвая (20 лет).

"AK&M" от 14.12.2018
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