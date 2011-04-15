Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 декабря

Банк России установил на 15 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.6462

1 Азербайджанский манат 39.1593

100 Армянских драмов 13.6836

1 Белорусский рубль 31.3293

1 Болгарский лев 38.5123

1 Бразильский реал 17.0732

100 Венгерских форинтов 23.2656

1000 Вон Республики Корея 58.6228

10 Гонконгских долларов 85.0351

1 Датская крона 10.0911

1 Доллар США 66.4337

1 Евро 75.3890

100 Индийских рупий 92.4745

100 Казахстанских тенге 17.8883

1 Канадский доллар 49.6329

100 Киргизских сомов 95.1772

10 Китайских юаней 96.3198

10 Молдавских леев 38.4232

1 Новый туркменский манат 19.0082

10 Норвежских крон 77.3006

1 Польский злотый 17.5093

1 Румынский лей 16.1887

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.9529

1 Сингапурский доллар 48.3365

10 Таджикских сомони 70.5241

1 Турецкая лира 12.3345

10000 Узбекских сумов 80.1244

10 Украинских гривен 23.8713

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.7131

10 Чешских крон 29.1952

10 Шведских крон 73.1697

1 Швейцарский франк 66.7877

10 Южноафриканских рэндов 46.2289

100 Японских иен 58.4881





"AK&M" от 14.12.2018