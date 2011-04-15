Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 декабря

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Банк России установил на 15 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.6462
1 Азербайджанский манат 39.1593
100 Армянских драмов 13.6836
1 Белорусский рубль 31.3293
1 Болгарский лев 38.5123
1 Бразильский реал 17.0732
100 Венгерских форинтов 23.2656
1000 Вон Республики Корея 58.6228
10 Гонконгских долларов 85.0351
1 Датская крона 10.0911
1 Доллар США 66.4337
1 Евро 75.3890
100 Индийских рупий 92.4745
100 Казахстанских тенге 17.8883
1 Канадский доллар 49.6329
100 Киргизских сомов 95.1772
10 Китайских юаней 96.3198
10 Молдавских леев 38.4232
1 Новый туркменский манат 19.0082
10 Норвежских крон 77.3006
1 Польский злотый 17.5093
1 Румынский лей 16.1887
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.9529
1 Сингапурский доллар 48.3365
10 Таджикских сомони 70.5241
1 Турецкая лира 12.3345
10000 Узбекских сумов 80.1244
10 Украинских гривен 23.8713
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.7131
10 Чешских крон 29.1952
10 Шведских крон 73.1697
1 Швейцарский франк 66.7877
10 Южноафриканских рэндов 46.2289
100 Японских иен 58.4881
"AK&M" от 14.12.2018